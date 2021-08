El Manchester United se tropieza con el aumento de la ficha de Trippier

El Manchester United tiene un tiempo queriendo hacerse con los servicios de Kieran Trippier, pero ahora tendría un nuevo obstáculo interpuesto por el Atlético de Madrid, su cláusula de rescisión.

Las primeras informaciones señalaban que la cláusula del lateral era de 40 millones de euros, pero ahora, el ‘Daily Mail’ aumentó la cantidad en 20 millones, dejándola en 60 millones.

Un gran problema para los ‘Reds Devils’, pues, de ser cierta esa cifra, deberá hacer una inversión mayor de lo que pensaba para sumarlo a la plantilla. Pero es cierto que si las directivas españolas e inglesas han tenido contactos previamente por el jugador, la cúpula ‘colchonera’ le habrá mencionado a la de Old Trafford el monto real de su jugador y no las que son posibles especulaciones, por lo que, para el United, esos 60 millones no deben ser una novedad.

Los ‘Diablos Rojos’ ya han hecho un par de contrataciones en este mercado que han significado un gran esfuerzo económico, considerable tomando en cuenta la calidad. Jadon Sancho y Raphael Varane. Un motivo para no realizar mucha más inversión para no sobrecargar la cuenta.

Por otro lado, la pelota está en el tejado del cuadro madrileño, pues Trippier tiene contrato hasta 2023 y, como monarca actual de LaLiga con números económicos en verde, no hay ningún apuro por venderlo. Solo pasará si les llega una propuesta que cubra su cláusula, porque, incluso, están buscando darles salidas a otros jugadores.