El mexicano Marcelo Flores entrenó con el primer equipo del Arsenal

El mediocampista Marcelo Flores atendió el llamado del entrenador Mikel Arteta para entrenar con el primer equipo del Arsenal.

El mexicano forma parte del conjunto londinense desde marzo de 2019 luego de su corto paso por el Ipswich.

Ruben Flores, padre del jugador, dejó ver su orgullo en redes sociales por el gran avance de su hijo. «Orgulloso de este joven, hoy entrena por primera vez con el primer equipo. La experiencia fue irreal!!!!!! Sigue trabajando duro hijo«, escribió.

Proud of this young man, today first time training with the first team. Experience was unreal !!!!!! ❤️⚽️ keep working hard son pic.twitter.com/OIOgYbFUYe

— Ruben Flores (@Ruboflores) September 8, 2020