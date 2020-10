El Milan contará con Ibrahimovic para enfrentar al Inter

Si el AC Milan se sentía con fe para encarar al Inter en el ‘Derby della Madonnina’ de este sábado, ahora tiene más razones para estarlo con el regreso de Ibrahimovic.

Y es que el propio técnico rossoneri, Stefano Pioli, confirmó que el atacante sueco, su principal figura, está de regreso tras haber superado al Coronavirus.

«Zlatan (Ibrahimovic) está de regreso como siempre, positivo, sonriente, decidido. Como el líder que él es: está listo, aunque no sé cuánto nos podrá dar».

🔴⚫ The squad for the derby 👊

