El Milan se llevó a un polivalente defensor de la Roma

El Milan acordó este sábado con la Roma el préstamo por una temporada con opción a compra definitiva del lateral derecho Alessandro Florenzi.

«AC Milan está feliz por anunciar que adquirió, a título temporal con opción para el fichaje definitivo, las prestaciones deportivas de Alessandro Florenzi desde el AS Roma».

En un comunicado difundido en redes sociales, el cuadro rojinegro anunció que la vinculación es hasta el 30 de junio de 2022 y llevará la camiseta número 25.

Florenzi, quien puede jugar de lateral, volante o extremo, viene de ser campeón de Europa con la selección italiana, además, llega al Milan tras crecer deportivamente en la Roma y acumular experiencias con Valencia y París Saint Germain.

🗣️ Florenzi: «AC Milan wanted me more than anyone else»

Alessandro talks about his move to the Rossoneri 🔴⚫ 🗣️ Florenzi: «Il Milan mi ha voluto più di tutti»

Le motivazioni di @Florenzi 🔴⚫ #NewPlayerUnlocked #SempreMilan pic.twitter.com/hJr9SN64UD — AC Milan (@acmilan) August 21, 2021