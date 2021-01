El misterio alrededor del posible COVID de Diego Lainez

Entre el hermetismo y las dudas sobre la salud de Diego Lainez, el equipo español Real Betis, no ha confirmado si el jugador mexicano dio positivo tras haber presentado, supuestamente, síntomas de COVID-19 en las últimas horas.

En un mensaje misterioso del jugador mexicano a través de su cuenta de Instagram, aseguró que había dado positivo por coronavirus, pero minutos después borró la publicación de sus historias.

«Hola amigos, quiero informarles por este medio que he dado positivo en Coronavirus. Me encuentro bien, aislado y en casa, con síntomas leves. Triste por el momento en que llega y por no poder estar con el equipo. Pero regresaré más fuerte y con más ganas. Gracias por sus mensajes, abrazos a todos», publicó el jugador en su cuenta.

Lainez no estuvo presente en el entrenamiento matutino con sus compañeros, según recogen varios medios locales, aunque el mensaje fue dado a conocer en horas de la madrugada de España, el Real Betis y el entorno del jugador no han confirmado la información sobre el contagio.

El Betis ya ha tenido varios casos positivos por COVID-19, entre ellos Joaquín, Andrés Guardado y Montoya.