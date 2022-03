El motivo por el que Mbappé rechazó la invitación al Sorteo del Mundial

Kylian Mbappé declinó su invitación para acudir al Sorteo de este viernes del Mundial de Qatar. El crack francés hace así un desplante a la organización qatarí.

El Campeón Mundial en 2018 y jugador del PSG, era una de las grandes figuras que la FIFA y el Comité organizador de la Copa del Mundo, quería que estuvieran este viernes 1 de abril en el Centro de Exhibiciones y Convenciones de Doha. Lugar donde se desarrollará el esperado sorteo mundialista.

Según información del diario L’Equipe, la respuesta de Kylian a esta invitación fue un rotundo no.

Mbappé alegó que él no es el Capitán de la selección francesa, y que lo más lógico es que el que acudiera al sorteo fuera Hugo Lloris.

Esto sin duda se trata de un gran desplante para la cúpula qatarí, no solo anfitriona del Mundial, sino propietaria del Paris Saint Germain. Justo en un momento sensible, con el futuro de Mbappé en el aire. Recordando que el exMónaco finaliza su contrato con los parisinos en el verano europeo, y se presume que no renovaría.