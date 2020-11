El Napoli mantiene la derrota contra Juventus por orden de la FIGC

Una de las dos derrotas que tiene el Napoli en la Serie A se mantendrá, pues la Federación Italiana confirmó el revés administrativo contra la Juventus.

La sentencia fue reiterada por la Corte de Apelación de la Federación de Fútbol Italiana (FIGC), que señaló que desestimó el recurso entregado por el conjunto celeste tras conocer que le dieron por perdido el partido antes mencionado el pasado mes de octubre por no presentarse a jugar debido a que presentaba múltiples casos de contagios por COVID-19.

Ante esto, la Hacienda Sanitaria Local (ASL) le recomendó a los napolitanos que se quedaran haciendo cuarentena en la ciudad, por lo que no viajó a Turín para medirse a su rival.

El recurso del cuadro sureño alegaba que no se pudo presentar al compromiso por una causa de fuerza mayor y no por voluntad propia, pero no tuvo éxito.

Ahora, poco más de un mes después, las autoridades confirman la derrota por 0-3 contra la Vecchia Signora y encima de esto le restarán un punto de los que lleva acumulados en la Serie A, según la decisión del Juez Deportivo, por lo que queda en el tercer puesto con 14 puntos, igualado con la Roma, a tres unidades del líder.