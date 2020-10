El Napoli presentó dos positivos y le prohíben viajar a Turín

El Napoli sí ha dado malas noticias al fútbol italiano, pues revelaron el positivo de dos de sus jugadores y ahora le han prohibido viajar a Turín para jugar ante Juventus.

El cuadro sureño, según informó ‘La Gazzetta dello Sport’, registró el primer positivo que fue de Piotr Zilinski y el segundo que es añadió fue el de Elif Elmas, por lo que la Azienda Sanitaria Locale (ASL) y las autoridades sanitarias locales no dejarán que viajen para el partido del domingo.

La propia ASL ha colocado a todo el equipo celeste en cuarentena y aislamiento de 14 días, aunque podría variar dependiendo de la evolución que vayan teniendo los jugadores en las pruebas PCR, aunque mañana por la mañana se someterán a nuevos estudios.

Este caso puede poner en peligro el partido al no jugarse y además el cuadro de Gattuso podría perder el encuentro por no presentarse. El conjunto donde juegan el ‘Chucky’ Lozano y sus compañeros tenía planeado viajar este sábado cerca de las 19:00 horas, tiempo italiano, pero fue suspendido.

De acuerdo al medio ya señalado las dos directivas estaban en negociaciones para ver cómo podían llevar a cabo el compromiso, pero la propia Juventus ha emitido un breve pero conciso comunicado en el que informan que sí se presentarán en su estadio a la hora en que lo tenía pautado.

Juventus Football Club comunica che la Prima Squadra scenderà in campo per la gara Juventus – Napoli domani alle 20.45, come previsto dal calendario della Lega di Serie A.

— JuventusFC (@juventusfc) October 3, 2020