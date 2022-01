El Newcastle ficha al delantero Chris Wood por una buena lana

El Newcastle United fichó al delantero Chris Wood, del Burnley, rival por la salvación, por 32 millones de dólares.

De esta manera, las Urracas completan la segunda incorporación de este mercado invernal después de la de Kieran Trippier, por 16 millones de dólares.

El Newcastle pagó la cláusula de rescisión del delantero para apuntalar su delantera después de la lesión muscular de Callum Wilson, que estará fuera de los terrenos de juego unas ocho semanas.

Wood, de 30 años, llegó al Burnley en 2017 a cambio de 20 millones de dólares y desde entonces ha marcado 53 goles en 165 partidos. Esta temporada, sin embargo; sus registros están siendo bajos, con tan solo tres tantos en 17 encuentros.

