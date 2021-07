El ‘Pescadito’ Ruíz pidió no ir por dignidad a la Copa Oro tras invitación de Guatemala

El exjugador e histórico capitán de la Selección de Guatemala, Carlos Ruiz, se mostró molesto por la invitación de su país en reemplazo de Curazao en la Copa Oro.

Debido a la corrupción reinante dentro de la federación guatemalteca, el excapitán chapín se expresó en su cuenta de Twitter en rechazo a la medida optada por los organizadores de la Copa Oro.

De ser cierta la información, por dignidad algunos no iríamos a @GoldCup pero de eso no sabe la @fedefut_oficial cada participante recibe $150K+0- Dinerito que jamás llega al desarrollo del futbol algo obvio. Pregunto; qué dirigente ven ustedes diciendo NO a ese pastel? ✈️🏆

