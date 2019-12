El polémico once ideal de la década de la MLS

Sin Zlatan Ibrahimovic, David Villa, David Beckham, Clint Dempsey o el mexicano Carlos Vela, la Major League Soccer (MLS) presentó su once ideal de la década, que trajo polémica.

Con un parado de 4-3-3, a través de las redes sociales, la liga de fútbol estadounidense publicó su alineación estelar de los últimos 10 años, con ausencias sorprendentes como las mencionadas.

En la portería fue ubicado Nick Rimando; Justin Morrow, Omar González, Chad Marshall y Graham Zusi en la defensa; Landon Donovan, Osvaldo Alonso y Diego Valeri aparecen en zona de volantes; mientras que en ataque figuran Sebastian Giovinco, Chris Wondolowski y Robbie Keane.

