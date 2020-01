El primer fichaje del Tottenham en la era Mourinho

El centrocampista portugués de Benfica, Gedson Fernandes, fue cedido por 18 meses con opción de compra al Tottenham, anunciaron este miércoles los ‘Spurs’.

Según la prensa inglesa, el club londinense deberá pagar 56 millones de libras (65.4 millones de euros) para comprar la ficha del internacional portugués de 21 años.

✍️ We are delighted to announce that we have reached agreement for the 18-month loan of Gedson Fernandes from Benfica with an option to make the transfer permanent.

#BemVindoGedson ⚪️ #COYS

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) January 15, 2020