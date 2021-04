El PSG cuenta con el regreso de Verratti y apunta al Manchester City

El PSG empieza a recuperarse poco a poco y podría contar con un plantel completo para las semifinales de la Champions contra el Manchester City, pues contó con la alta de Marco Verratti.

El mediocampista italiano se habría recuperado del Coronavirus y, tal y como adelantó el mismo Mauricio Pochettino, podría reaparecer el fin de semana enfretando al Metz, por lo que, sin haberlo confirmado, estará en el partido contra los ciudadanos.

No obstante, no todo serían buenas noticias, pues parece que otro de los hombres fundamentales será baja y es el capitán del equipo, Marquinhos, no llegará al enfrentamiento del miércoles. El brasileño no jugará el fin de semana por la Ligue 1 y parece muy difícil que pueda estar en Liga de Campeones.

Además, el propio Pochettino hizo mención al caso de Juan Bernat, del que aseguró no tener noticias, pero que está en plazo de recuperación y que necesita un tiempo determinado de recuperación.

El estratega aseguró que la clave es la gestión del equipo y los jugadores en cada partido. Tener siempre un equipo competitivo en el campo y que todos los integrantes del plantel son importantes, por lo que tendrán que mostrar un alto nivel.