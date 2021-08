El PSG le habría ofrecido a Messi un mejor contrato que a Ramos

Desde el verano pasado, el PSG siempre estuvo agazapado viendo la situación de Lionel Messi en el Barcelona y ahora que tiene una posibilidad de verlo con su camiseta ya estaría preparándole un buen contrato.

Y es de acuerdo a medios como ‘L’Équipe’, ‘Le Parisien’ o ‘RMC Sport’, el cuadro parisino le ofrecería al rosarino firmar un vínculo por dos temporadas más una opcional, es decir, fijo hasta la 2022-23 más una posible 2023-24.

De igual manera, las diferentes informaciones hablan del supuesto salario de la ‘pulga’, aunque ahí se diferencia, ‘L’Équipe’ asegura que son 40 millones de euros, mientras que ‘Le Parisien’ lo reduce a 35 millones.

Algunos periodistas, como Fabrizio Romano, confirman que las dos partes ya se encuentran negociando y hasta dan por cerrado el acuerdo entre ambos, a falta de pequeños detalles para que se haga oficial.

El más importante, como el de todos los grandes económicos en Europa, el ‘Fair Play Financiero’. El conjunto capitalino debe cuadrar muy bien sus cuentas, como viene haciendo desde hace meses, para poder fichar a Messi si no quiere ser sancionado por la UEFA al sobrepasarlo.

Además, desde Francia indican que el PSG quiere oficializar el acuerdo lo antes posible, si bien es cierto que, al llegar como agente libre, no hay fecha límite para su incorporación.

Paris Saint-Germain are confident since last hours to sign Leo Messi. Negotiations are progressing well – up to Financial Fair Play approval, PSG are convinced they can complete the agreement soon. 🌟🇦🇷 #PSG

There’s no contact from Chelsea as of now – #CFC are focused on Lukaku. https://t.co/QLgy8kg6mW

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 6, 2021