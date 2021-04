El PSG le habría ofrecido una nueva propuesta contractual a Messi

Con la incertidumbre del futuro de Lionel Messi, si se queda en Barcelona o se va, uno de los equipos realmente interesados como el PSG volvería a la carga y ya trabaja para ficharlo.

Según el periodista brasileño vMarcelo Bechler, de ‘TNT Sports’, uno de los primeros en informar que Neymar se iría al cuadro parisino en 2018, el equipo de la ciudad de la luz ya le tendría una propuesta contractual al rosarino.

Siguiendo lo comunicado por la fuente señalada, los de la capital francesa le ofrecerían a ‘la Pulga’ dos temporadas fijas, para que encabece el proyecto del club, y una más opcional, por lo que el argentino jugaría hasta los 37 años en el Parque de los Príncipes.

