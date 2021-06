El PSG le presentó a Ramos un contrato similar al del Real Madrid

Este 30 de junio se terminó el contrato de Sergio Ramos con el Real Madrid y este 1 de julio oficialmente queda libre, pero no sería por mucho tiempo, pues el PSG ya le habría hecho una oferta.

Según información de ‘L’Équipe’, el conjunto parisino le habría puesto sobre la mesa una propuesta similar a la que le habría hecho en su momento el cuadro blanco. Un año de contrato, pero la oportunidad de renovarlo por uno más está sujeto a una serie de cláusulas.

El medio mencionado señala que Leonardo, director deportivo del club, y Mauricio Pochettino, entrenador, son los dos grandes impulsores de la llegada del camero, quien sostendría sus objetivos económicos en París.

En caso de que se concretara el fichaje del defensor, el conjunto parisino contaría nuevamente con un central de experiencia en su zaga central luego de la salida de Thiago Silva. Con esto reforzaría una defensa que cuenta con Kimpembe y Marquinhos, dando un extra a un conjunto que sigue buscando la Champions League y que demostró en la eliminación de la semifinal contra el Manchester City que no tuvo la experiencia necesaria para volver a la final, algo que tendrá con Ramos.

Parece raro que ningún equipo haya dado el paso definitivo por el ex capitán merengue, más aun sabiendo que no tendrá que pagar nada al Real Madrid por el vencimiento del contrato y que llegará gratis a cualquier destino, por lo que resulta curioso que pudiendo negociar no lo hayan hecho.