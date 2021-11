El PSG logró vencer al Burdeos con un final de infarto

El PSG volvió a sacar un triunfo con un final sufrido. Ahora venció por 3-2 al Girondins de Burdeos, con doblete de Neymar y tanto de Kylian Mbappé, para mantenerse como líder de la Ligue 1.

No empezaron bien las cosas para el cuadro parisino. Los locales les hicieron frente y no les permitieron sentirse cómodos en ningún sector del campo. De hecho, en la defensa sufrieron algunos de sus ataques y en la zona ofensiva no les permitieron llegar de frente a su área.

Pero si algo tienen los capitalinos es contundencia por sus delanteros y precisamente a través de ellos es que pudieron abrir el marcador. Mbappé le envió un pase a Neymar en el área, quien en una baldosa y ante dos rivales consiguió sacar un derechazo que se clavó junto al primer poste.

Con el gol las cosas se inclinaron más para los de Pochettino, que hicieron el segundo sobre el final del primer tiempo. Una vez más, Mbappé y Neymar se combinaron para que el brasileño sacara un remate desde el borde del área.

El Burdeos en el inicio del complemento volvió a mostrar el buen juego de los primeros minutos de la etapa inicial, pero rápidamente volvió a estancarse y permitió el tercero del PSG. Un pase entre líneas de Herrera desde la mitad del campo terminó en un pase de Wijnaldum para Mbappé, quien definió con el arco vacío.

El juego cayó en un letargo que no fue propicio para el equipo parisino, pero sí para un cuadro casero que quiso irse con el resultado maquillado y lo logró. Descontó en los últimos diez minutos luego de aprovechar un error en salida capitalino, que permitió que Adli se combinara con Elis y poner el 1-3, que se volvió a descontar en el añadido gracias al tanto de Niang tras una buena combinación con Briand.

Así, volviendo a sufrir, el PSG sacó su decimoprimera victoria de la Ligue ‘1’ para llegar a 34 puntos para seguir como líder, a 10 puntos del Lens, a 11 del Niza y a 12 del Marsella.