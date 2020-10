El PSG sigue de cerca a Riqui Puig

A pesar de que el mercado ya cerró hace varias semanas, los equipo siguen a algunos jugadores de cerca, tal es el caso del París Saint Germain con el centrocampista Riqui Puig.

Según señala Sky Sports, el director deportivo del PSG, Leonardo Nascimento de Araújo, ve al joven futbolista como una opción, debido a que Ronal Koeman aseguró que no lo tendrá en cuenta esta temporada.

Se maneja que el Barcelona no ve posible este movimiento, porque no ha habido contacto alguno con el equipo, no obstante, el conjunto parisino ya pudo haber conversado con el propio jugador.