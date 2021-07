El PSG tendrá que vender una millonada para no ser sancionado

Si bien tiene una de las billeteras más fuertes de todo el fútbol mundial, el PSG no está exento de los problemas económicos y por eso, para la temporada que se acerca, deberá tener ventas millonarias.

Según informó ‘L’Équipe’, el cuadro parisino tendrá que recaudar hasta 180 millones de euros mediante la venta de varios futbolistas para no ser sancionado por la DNCG, ente que se encarga de las cuentas de todos los equipos de la Ligue 1.

En la campaña pasada, la primera de la pandemia, las pérdidas del club francés rondaron los 250 y 300 millones de euros. No obstante, la disminución de ingresos no afectó dentro del equipo de la capital, que hasta ahora no ha tenido que realizar algún ajuste económico para evitar una sanción. Sin embargo, ahora tendrán que realizar un récord en ventas desde que los petrodólares se adueñaron del club en 2011. Dicho registro de ingresos se encuentra en 80 millones y las opciones para vender no garantizan alcanzar dicho monto.

Al parecer, la única manera que tienen para salir de la situación en la que se encuentran por las incorporaciones, sería vender a una de sus interrogantes, Kylian Mbappé, pues el delantero, si decide no renovar y el club acepta venderlo, dejaría unos 150 millones de euros. Pero la postura del equipo es clara, no venderlo de ninguna manera, por lo que tendrán que salir obligatoriamente de varios integrantes de la plantilla para conseguir el monto y evitar males mayores.