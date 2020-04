El Real Madrid no escapa de la crisis que ha generado el Coronavirus en el fútbol español y se estaría uniendo a la medida de rebajar el salario de la plantilla.

Y es que según redacta el Diario MARCA, la directiva del conjunto merengue estaría iniciando conversaciones con los jugadores del plantel para tocar el tema de la crisis económica en el fútbol y el tema de sus sueldos.

No obstante, el mismo medio reseña que, aunque el Real Madrid no atraviese por una crisis actualmente, no podría escapar de los daños que ocasionaría el parón indefinido en el fútbol español o la prevención de jugar a puertas cerradas.

Cabe recordar que el equipo blanco no ha registrado algún Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), pero se estaría uniendo al Barcelona y al Atlético de Madrid, quienes rebajaron el 70% de los sueldos de sus respectivas plantillas, al aplicar la medida.

Además, el Real Madrid se mantendrá a la espera de las resoluciones tomadas por la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) y LaLiga Santander, sobre el porcentaje de rebaja de sueldos que deberán tener ante las pérdidas que tenga la liga, por no jugar más esta temporada o jugar a puerta cerrada.