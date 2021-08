El Real Madrid habría realizado la primera oferta por Mbappé

El Real Madrid tiene tiempo querer quedarse con Kylian Mbappé y, ante toda la novela veraniega que se ha armado en el último año, al fin habría realizado una primera oferta por el francés.

El conjunto merengue no habría aguantado más a que se resolviera la situación entre el PSG y el jugador, o que llegara en libertad en 2022, por lo que ya habría iniciado sus movimientos, según el medio ‘Goal’, aunque no han sido de mucha utilidad.

Y es que de acuerdo con ‘Téléfoot’, programa de ‘TF1’, el cuadro parisino habría rechazado unos 160 millones de euros de la ‘casa blanca’ por el campeón del mundo en 2018. Pero otros medios franceses como ‘Le Parisien’ han señalado que la suma no ha sido rechazada sino que los de la Ciudad de la Luz la siguen analizando.

Con esto, los franceses estarían esperando una segunda oferta del equipo blanco en los últimos días del mercado. Solamente queda una semana para que se cierre la ventana de fichajes y se apresurarán hasta el último momento por Mbappé.

El club del Bernabéu entiende que es la operación más complicada del mercado en los últimos años, pues el equipo ‘galo’ no da su brazo a torcer. No obstante, mantienen la esperanza de que el juvenil no se siente estrella en el actual plantel y sus ganas de salir par a verlo de blanco.

‘Goal’ señaló que el mismísimo presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, está involucrado en las conversaciones con el PSG. Incluso, reseñó que tiene contacto directo con Catar, pues no quiere ganarse una posible enemistad con el que considera un aliado.

Todo esto mientras Mbappé sigue queriendo irse de París para jugar en el equipo merengue.