El Real Madrid tendría el camino libre para quedarse con David Alaba

Todo parece indicar que el futuro de David Alaba está muy lejos del Bayern de Múnich y ahora estaría exactamente a 1937 kilómetros, es decir, en la capital española con el Real Madrid.

Y es que el defensor austríaco sigue sin llegar a un acuerdo con el equipo muniqués para renovar su contrato que se vence al final de la temporada en curso, por lo que a partir del 1 de enero tiene la potestad de negociar con quien él quiera y más después de las declaraciones del propio Karl-Heinz Rummenigge, presidente de la junta directiva del cuadro bávaro, pues dio «luz verde» a que Alaba se marche del club y es ahí donde entra el conjunto merengue.

Y es que el histórico exjugador alemán aseguró en el programa teutón ‘Doppelpass’ que en el club se hizo todo lo posible para llegar a un acuerdo con el zaguero, pero este no respondió en la fecha límite que colocó el equipo, el pasado mes de octubre, y que por eso no han mantenido más conversaciones, algo que, en propias palabras de Rummenigge, no crean que vuelva a suceder.

El exfutbolista del Bayern aseguró que la oferta reflejaba lo que el club sentía por él y que Alaba no se molestó por responder, algo que habría dolido en el equipo y por ello estaría libre de negociar con el Real Madrid, una situación con la que Rummenigge no quiso entrar en detalles y prefirió señalar que Alaba es libre de negociar con quien quiera.