El récord que Dusan Tadic le arrebató a Lionel Messi

El mediocampista Dusan Tadic, compañero del mexicano Edson Álvarez en el Ajax de Ámsterdam de la Eredivisie de los Países Bajos, le arrebató un increíble récord a Lionel Messi.

Tadic consiguió, este sábado, su asistencia número 37 del año natural 2021 para superar los 36 pases de gol que registró Messi en el 2011 con el FC Barcelona.

A falta de dos partidos para culminar este año, el jugador oriundo de Serbia podría sacarle más ventaja al récord de Messi, que estaba imbatible desde hace 10 años.

De esta manera, el jugador de 33 años demostró nuevamente que está a un excelente nivel durante y parece vivir el mejor momento de su carrera como profesional.

Most Assists by a Player in a Calendar Year:

L̶i̶o̶n̶e̶l̶ ̶M̶e̶s̶s̶i̶ ̶(̶3̶6̶)̶

Dušan Tadić (37)

🅰️👑 pic.twitter.com/AYtDZK3d6g

