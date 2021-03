El Salvador enfrenta una rebelión en su selección

A pocos días para iniciar el camino mundialista para El Salvador, seis jugadores decidieron no asistir a la convocatoria del técnico Carlos De los Cobos.

El Salvador arranca su participación en las Eliminatorias frente a las islas de Granada y Monserrat, sin embargo, los jugadores decidieron no ir a ‘La Selecta’ tras no alcanzar un acuerdo económico.

Los jugadores implicados en el escándalo son Rodolfo ‘Fito’ Zelaya, Henry Romero, Narciso Orellana, Juan Carlos Portillo, Marcin Monterroza y Jonathan Jiménez, quienes pertenecen a Alianza, declinaron por sus pretensiones económicas.

Hugo Carrillo, presidente de la Federación Salvadoreña de Fútbol, comentó que los jugadores no estarán en la convocatoria debido a la solicitud de cantidades exhorbitantes, para sumarse al llamado y por partidos jugados.

Carlos De los Cobos conversó con Rodolfo Zelaya, donde el jugador de aseguró que sería solidario con sus compañeros.

«Cuando hablé con él me dijo que tenía que ser solidario con sus compañeros, que habían quedado en no venir. Hablé solo con Rodolfo Zelaya, porque ustedes saben que yo había decidido que viniera para jugar estos juegos. No estaba equivocado. Rodolfo es un jugador que tiene ese talento; tiene el gol», señaló De los Cobos.

El camino de El Salvador será con Granada el próximo 25 de marzo y luego enfrentarán a Monserrat, en Curazao.