El Sevilla hace oficial el fichaje del ‘Papu’ Gómez

Lo que se estaba manejando como un rumor, la tarde de este martes terminó por hacerse oficial, pues el Sevilla y Alejandro ‘Papu’ Gómez ya firmaron el contrato que lo hará jugar en LaLiga.

De esta manera terminó la novela en la Atalanta entre el argentino y Gasperini que lo alejó de Bérgamo y lo llevó a suelo andaluz por siete millones de euros firmando un contrato hasta junio de 2024 con el que percibirá tres millones por temporada.

En el vínculo estarían establecidas algunas bonificaciones por lo que haga el equipo y el rendimiento del mediocampista que podrían hacer subir el monto, pero claro está que no son tan millonarias debido a la situación económica y lo que ocurrió con el futbolista y su ya antiguo club.

El ‘Papu’ llegó a Sevilla este mismo martes al mediodía tras viajar en un vuelo privado desde Bérgamo y su oficialización no concretó sino hasta después de que superó los exámenes médicos. Luego de esto firmó los últimos documentos en el Sánchez Pizjuán con el presidente José Castro.

Ahora el conjunto nervión buscará inscribirlo en la Champions, pero no será una tarea fácil debido a que no tiene espacios disponibles para inscribir en el torneo. Incluso, el Diario AS señaló que la solución está en una salida, principalmente la de Franco ‘Mudo’ Vázquez, o no inscribir a algún jugador del plantel actual.