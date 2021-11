El Sporting derrotó al Dortmund para meterse en 8vos y enviarlos a UEL

El Sporting Club de Portugal cumplió y en su casa derrotó por 3-1, con doblete de Pedro Goncalves y tanto de Pedro Perro, al Borussia Dortmund, para clasificarse a los Octavos y enviarlos a Europa League.

El cuadro alemán comenzó siendo ligeramente mejor en suelo rival. Con más posesión en su campo y más remates había logrado adueñarse del juego y hacer temblar a su oponente. Sin embargo, el que logró abrir la cuenta fue el local, para más mala fortuna ‘negriamarilla’. Un grotesco error defensivo permitió a Pedro Goncalves recuperar el balón y enviarlo al fondo del arco.

Desde ahí, los lusitanos tomaron dominio de las acciones y sobre el final de la primera parte ampliaron la ventaja, cuando Goncalves mandó un bombazo desde el borde del área para su doblete.

El segundo tiempo empezó como había terminado el primero, con dominio casero. El conjunto portugués estaba decidido, motivado por sus dos goles y buscaban el tercero. Estuvieron cerca de conseguirlo, tuvieron las más claras de la etapa final, pero no pudieron volver a superar la valla del Dortmund, que la tuvo más complicada tras la expulsión de Can al minuto 74.

Como si no fuese poco, los alemanes cometieron un penal, que primero fue revisado por el VAR. Lo falló Goncalves, pero no así Porro, que en el rebote no falló al arco.

Cerca del final descontaron los ‘negriamarillos’ con la anotación de Malen, pero no les alcanzó, pues la victoria fue para el Sporting. Los lusos llegaron a nueve puntos y lograron clasificar a los Octavos pese a que falta un partido en el Grupo ‘C’. Aunque pierdan y ganen los alemanes (que quedaron con seis), no los bajarán del segundo lugar por el diferencial de goles entre ambos, por lo que los teutones ya jugarán Europa League.