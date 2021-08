El Tottenham oficializó el fichaje de Cristian Romero

El Tottenham oficialmente confirmó la contratación de Cristian Romero, campeón con Argentina de la Copa América y mejor defensor de la Serie A, y así fortalece la zaga central para los próximo años.

El ‘Cuti’ pertenecía a la Juventus, pero la Atalanta, club en el que jugó la última campaña como cedido, compró su ficha horas antes de que se oficializara su venta al conjunto inglés.

Los Spurs pagaron 55 millones de euros por su traspaso y firmaron al cordobés con un contrato de cinco cursos, es decir, hasta el 30 de junio de 2026. Una apuesta fuerte de los londinenses, que apuntan a que el zaguero conforme la pareja de centrales junto al colombiano Davinson Sánchez.

Con 23 años, Romero caminará por primera vez en la Premier League luego de pasar por Belgrano de Córdoba, donde debutó, Genoa y Atalanta, siendo este último en donde llamó la atención de más de un grande de Europa. Jugó 42 partidos y 40 fueron como titular.

Con Argentina también fue un pilar esencial para el esquema de Scaloni. Si bien pasó la mayor parte de la Copa lesionado, se pudo recuperar para jugar un gran partido contra Brasil en la final, a pesar de que llegó muy justo de su rehabilitación.

✍️ We are delighted to announce the signing of @CutiRomero2 from Atalanta.

Welcome to Spurs, Cuti! 🇦🇷

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) August 6, 2021