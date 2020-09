El Tottenham oficializó el fichaje de Gareth Bale y Sergio Reguilón

Lo que era un secreto a voces el Tottenham terminó por hacerlo oficial, pues finalmente confirmó los fichajes de Gareth Bale y Sergio Reguilón.

Juntos, como llegaron ambos este viernes a Londres, fue como los Spurs anunciaron a los dos ex jugadores del Real Madrid, que como ya se sabía jugarán a préstamo.

En sus camisetas, el hijo pródigo usará la número ‘9’, mientras que el español utilizará la número ‘3’.

Bale volverá a la que alguna vez fue (y seguramente siguió siendo) su casa, luego de que se llegara al acuerdo entre todas las partes. La idea inicial en el cuadro blanco era que finalizara su contrato, pero al ya no estar dentro de los planes de Zidane y la difícil situación económica una mejor opción era prestarlo.

Deportivamente, el ‘expreso de Cardiff’ podrá tener minutos en la Premier y no se quedará sentado perdiendo tiempo en LaLiga, mientras que económicamente el equipo merengue ingresó una buena cantidad, aunque no se reveló ninguna cifra, pero se irá, al menos, hasta el 30 de junio de 2021, aunque llegó lesionado y no debutará, al menos, sino hasta dentro de un mes.

Así, Bale cortará momentáneamente su paso por el Madrid, donde disputó 251 encuentros en los que marcó 105 goles y 60 asistencias. Además de haber ganado dos Ligas, una Copa del Rey, dos Supercopas de España, cuatro Champions, tres Supercopas de Europa y cuatro Mundiales de Clubes.

Por otro lado, al equipo londinense también llegará uno de los laterales izquierdos con mejor proyección como Sergio Reguilón, de quien se habían dado a conocer algunos detalles del acuerdo.

El ex Sevilla arriba a la Premier por 30 millones de euros y, según medios españoles, por las próximas cinco temporadas; eso sí, el equipo español se reservó una opción de recompra por si lo quieren volver a llevar al equipo en la que pagaría 40 millones si la hace efectiva en las próximas dos campañas.

El juvenil llegará gracias a sus actuaciones con la Selección de España y en la última zafra con el cuadro Nervión, donde jugó 38 partidos, anotando tres goles y dando cuatro asistencias. Además de ser clave para la obtención de la Europa League.

Ahora, los dos aguardarán hasta el lunes para ponerse bajo las órdenes de José Mourinho, referente histórico del Real Madrid y ahora los tendrá en el Tottenham.