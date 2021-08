El Tottenham quiere llevarse a otro delantero del Inter de Milán

El Tottenham quiere reforzar su delantera o, posiblemente, tapar el hueco que vaya a dejar Harry Kane con su marcha y por eso ya habría puesto su vista en uno de los delanteros del Inter.

Y es que de acuerdo a lo informado por la BBC, los Spurs estarían buscando convencer al nerazzurri de traspasar a Lautaro Martínez y pagar 70 millones de euros por él, pero las cosas dependen de cómo vayan los días con Romelu Lukaku.

El mismo medio indica que el cuadro lombardo estaría buscando blindar al delantero belga, que es el objetivo principal del Chelsea y que podría salir por 115 o 130 millones de euros. Pero, en caso de llegar a ser vendido, el argentino se mantendría en el Giuseppe Meazza.

Martínez no es intocable en el Inter, pero el futuro de Lukaku resolverá todo. El argentino regresa de ser campeón de la Copa América y se ha revalorizado, ante una situación económica del cuadro nerazzurri que lo obligaría a vender, pero que podría dejar diezmado el ataque.

Luego de 49 goles en 132 partidos con los lombardos, Lautaro podría ser el fichaje bomba del Tottenham y a su vez desencadenaría la partido de Harry Kane al Manchester City.

Por ahora, todo está estancado a la espera de que se destrabe toda la maraña de cables para saber quién se termina llevando a quién. Pero eso sí, desde los Spurs confían en poder fichar a Lautaro Martínez.

Tottenham have agreed to a fee for Inter’s Lautaro Martinez, according to @garyjacob pic.twitter.com/0akjpxkIZO

— B/R Football (@brfootball) August 8, 2021