El tremendo dardo que Toni Kroos le lanzó a France Football

El mediocampista alemán Toni Kroos, quien hace vida en el Real Madrid, cargó con todo frente a France Football, por haberle otorgado el Balón de Oro 2021 a Lionel Andrés Messi.

Kroos, quien no dudó en demostrar su molestia, comentó en su podcast que Messi debió estar fuera del podio.

Por su parte, Toni si manifestó que uno de sus favoritos era Karim Benzema, compañero en el cuadro blanco.

Congrats to Leo Messi!!!

My choice would have been @Benzema!

Why? Listen here: https://t.co/rbN2Y4L6Pw

orhttps://t.co/o34Wdii7OT

— Toni Kroos (@ToniKroos) November 29, 2021