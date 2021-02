El ‘Tuca’ Ferretti hace caso omiso a sus detractores

Caer en las criticas o en los comentarios contra los Tigres, no es opción para el técnico Ricardo «‘Tuca’ Ferretti, quien prepara el debut del equipo mexicano en el Mundial de Clubes.

El técnico conoce el rechazo que ha tenido la institución en los últimos días por parte de un sector de la afición, por las declaraciones de Guido Pizarro y Nahuel Gúzman, quienes lanzaron el recado que ellos van a representar a Tigres y no a México.

«No sé de qué parte de la afición te refieres. No tengo este tipo de problema, la gente tiene derecho de apoyar o no, y eso no nos importa. Nos importan los que nos apoyan, nuestra afición, estos que, aunque están lejos los sentimos cerca con nosotros en pensamiento y corazón», comentó el técnico tras ser preguntado sobre los comentarios y las opiniones de los aficionados.

Además el técnico concluyó con un mensaje para sus detractores. «Los que nos desean mal, nada más les digo que ojalá no se les cumpla su deseo», sentenció.

Tigres buscará su primera victoria para clasificar a las semifinales, donde enfrentarán a Palmeiras de Brasil, reciente campeón de la Copa Libertadores de América.