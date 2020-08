El Valencia podría descender por la vía administrativa

El Valencia tendría serios problemas con respecto a su economía, pues estaría al borde del descenso administrativo si no paga los sueldos a la plantilla.

Según informa el diario ‘Las Provincias’, Inma Ibáñez, la directora financiera, comunicó a los jugadores que no puede pagar los sueldos y ante esto ofreció pagarés a cada uno hasta que pueda solventar la situación.

Sin embargo, la propia directiva, quien estuvo en lugar del presidente Anil Murthy, señaló que esta medida no tiene el aval ni del dueño Peter Lim, ni del club.

Pero el propio medio mencionado señaló que todos los futbolistas habrían rechazado rotundamente esta forma de pago, cuya fecha de cobro está pautada para el próximo mes de septiembre. Ante esto, los integrantes del plantel esperan que se respeten los tiempos o de lo contrario la situación se agravaría más allá de no cobrar.

El problema está en que si el Valencia no paga y mantiene las deudas para el inicio de la venidera campaña, pautado para septiembre, podría no inscribir al equipo y perder la categoría si no encuentra la manera de arreglar las cosas.

Pero de acuerdo con el Diario Marca, Ibáñez habría insistido con los pagarés asegurando que son comunes para darles sensación de tranquilidad, pero fuente dentro del cuadro ‘che’ le habría informado al propio medio que «el club va a responder porque no va a permitir que los jugadores dejen de cobrar».