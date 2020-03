La falta de minutos, desde la llegada de Gennaro Gattuso, para Hirving ‘Chucky’ Lozano ha hecho que disminuya su valor en el mercado.

Y es que según la página web especializada en economía deportiva, Transfermarkt, reveló que el precio del delantero mexicano cayó un 12.5 por ciento.

La última vez que el ‘Chucky’ vio minutos con el equipo celeste fue el 9 de febrero ante el Lecce y ahora su valor decayó de 40 millones a 35 millones de euros.

Lozano llegó al Napoli procedente del PSV Eindhoven como el fichaje más caro de la historia del conjunto sureño, tras ser comprado por 40 millones de euros; sin embargo, el pasar del tiempo y la poca falta de minutos han hecho que sea considerado como uno de los peores fichajes en el mercado europeo.

No obstante, el atacante azteca no tiene las puertas cerradas para una posible salida de Italia y no le han faltado pretendientes, pues en las últimas horas ha surgido un fuerte rumor que señala que el Tottenham estaría interesado en hacerse de los servicios del ‘Chucky’ Lozano.