Eligen a ‘Jorginho’ como el Jugador UEFA del Año

El mediocampista italobrasileño Jorginho, que tuvo una temporada 2020/21 espectacular con el Chelsea FC, obtuvo el galardón al Mejor Jugador del Año para la UEFA.

De esta manera, el campeón de la Eurocopa 2020, se convirtió en el décimo futbolista en lograr este galardón tras haber obtenido la Champions y la Euro en la misma temporada, como antes se mencionó.

Jorginho, quien fue pieza fundamental para el Chesea y la selección italiana, para ambos títulos, brilló durante la 2020/21, donde volvió a demostrar su gran potencial como profesional.

Durante su estadía en la Euro2020, el volante disputó todos los partidos; mientras que, en el Chelsea, solo se perdió un duelo de los 13 en la Champions League.

En las votaciones finales, el italiano superó a Kevin de Bruyne (Manchester City) y N’Golo Kante, compañero de equipo.

🏆 He conquered Europe twice. Bravo, Jorginho – UEFA Men’s Player of the Year! 👏👏👏#UEFAawards | #UCLdraw | @ChelseaFC pic.twitter.com/7sBtw8A4wy

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 26, 2021