Eligen un gol de Cristiano Ronaldo como el Mejor de la Temporada

Aquel recordado tanto de Cristiano Ronaldo, con la Juventus ante Olympique Lyon en la UEFA Champions League, fue elegido como el Mejor Gol de la Temporada.

Esa diana, marcada en el Juventus Stadium, fue al minuto 60 en el partido de vuelta de los octavos de final del certamen de clubes internacional de Europa.

Fue un potente disparo desde fuera del área que dejó sin opciones de detener al arquero del Lyon, Anthony Lopes.

Por su parte, este gol de CR7 superó al de Macel Sabitzer (RB Leipzig) ante el Zenit de San Petersburgo, en la Fase de Grupos.

Cristiano Ronaldo’s goal vs Lyon wins UEFA Champions League goal of the season 🔥.pic.twitter.com/695h5rInKK

— TeamCRonaldo HD (@TeamCRonaldoHD) August 27, 2020