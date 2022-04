Piden a Elon Musk que compre al Manchester United

El presente del Manchester United es pésimo, por lo que muchos de sus seguidores quieren soluciones rápida y también un tanto alocadas; le pidieron ayuda al magnate Elon Musk.

Como se sabe, Musk compró recientemente Twitter por 44 mil millones de dólares. Ante tal movimiento, varios aficionados de los Diablos Rojos lo instaron a comprar al equipo inglés, ya que consideran que el problema del club también es por cuestiones directivas.

Can you please Buy manchester united & make 1billion fans dream come true & stop this agony @elonmusk ? #MUFC #GlazersOut #MUNCHE pic.twitter.com/Ld18U4EUQg

— SetiUTD 🇺🇦 (@SaintSeti) April 28, 2022