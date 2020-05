Emanuel Aguilera no descarta vestir la camiseta del Tri

Desde su llegada a México, el zaguero argentino Emanuel Aguilera ha tenido un buen desempeño, en el que ha destacado cuando vistió la camiseta de los Xolos de Tijuana y desde 2018 la del América, donde es uno de los fijos de Miguel Herrera.

«De la Selección Mexicana no me han llamado y, en el caso que me llamen, lo analizaría, lo pensaría. Siempre es un sueño ir a la Selección, es difícil pero no imposible», confesó durante un Live en Instagram.

Además de ser un fijo en la zaga del cuadro azulcrema, ha conquistado tres títulos con el América: una liga en 2018 y una Copa MX, junto a un Campeón de Campeones en 2019.