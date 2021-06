¡Emotivo!: así fue la despedida de Carlo Ancelotti del Everton

Carlo Ancelotti, quien fue confirmado como nuevo entrenador del Real Madrid para la temporada 2021/22, no perdió el tiempo y se despidió del Everton, club al que entrenó durante la última campaña.

El técnico, que dedicó esas palabras a través de un tuit, aprovechó el momento para agradecer a la directiva y a la fanaticada del club por la confianza brindada, que siempre respaldó al estratega.

Ancelotti, de inmediato, escribió otro tuit, donde escribió: “¡Hala Madrid!”, en referencia a su nuevo club.

I would like to thank Everton FC, my players and the supporters for giving me the opportunity to manage this fantastic and historical club. I decided to leave as I have a new challenge with a team that was always in my heart, Real Madrid. pic.twitter.com/SDV8T7qMDR

— Carlo Ancelotti (@MrAncelotti) June 1, 2021