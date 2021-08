Empresa de Piqué compra derechos de TV de la Ligue 1 en España

Kosmos, la empresa donde el defensor Gerard Piqué es copropietario, adquirió los derechos de transmisión de la Ligue 1 en España.

Tras la salida de Lionel Messi, del FC Barcelona al París Saint-Germain, la empresa del jugador del Barça se movió rápidamente para poder retransmitir estos partidos en su país.

Esta compra, que se realizó junto a Enjoy Televisión, incluyó a la Ligue 1 y Ligue 2 por las próximas tres temporadas, según un informe de 2Playbook y EFE.

El principal objetivo de Kosmos es poder alquilar estos derechos a cualquier canal de televisión que opere en España.

Anteriormente, Movistar ofreció a España transmitir el campeonato francés; sin embargo, con la llegada de Messi hay mayor interés en contar con dichos servicios, que ahora pertenecen a la empresa del zaguero.

Gerard Piqué’s company have bought TV rights to Ligue 1 and 2 for the next three years.

— @samuelmarsden pic.twitter.com/EeHZgqNRI0

— Barça Universal (@BarcaUniversal) August 25, 2021