En Brasil se suspendió el inicio de un partido por positivos de Coronavirus

Una vez más el fútbol de Brasil sufrió un brote por Coronavirus y ahora se suspendió un partido en la primera fecha del Brasileirao 2020.

El compromiso en el que Sao Paulo visitaba al Goias tuvo que ser aplazado luego de que el cuadro local registrara que 10 de sus 23 jugadores convocados dieron positivo por COVID-19.

La información llegó inmediatamente al Supremo Tribunal de Justicia Deportiva de dicho país y se encargó de cancelar el partido de la tarde en el Estadio Serrnha de Goiana.

Ante esto, el ente emitió la orden oficial apenas una hora antes de que se iniciara el duelo, con los equipos calentando en el estadio y las alineaciones publicadas.

El conjunto paulista emitió un mensaje de apoyo para su rival en turno y señaló que estaba de acuerdo con la cancelación del encuentro.

«El Sao Paulo manifiesta su apoyo e informa que está de acuerdo con la decisión de suspensión del partido de este domingo en Goiania. No hay nada más importante, en este momento, que preservar la salud y reflejar a la sociedad la importancia de los cuidados».

O São Paulo manifesta apoio e informa que está de acordo com a decisão de adiamento do jogo deste domingo, em Goiânia. Não há nada mais importante, neste momento, do que preservar a saúde e refletir à sociedade a importância dos cuidados.

— São Paulo FC (@SaoPauloFC) August 9, 2020