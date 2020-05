Los clubes que componen la Premier League han votado, de forma unánime, para regresar a los entrenamientos en grupo a partir de este martes.

En la reunión de este lunes, los equipos han aprobado el protocolo sanitario que ha presentado la competición inglesa y por ello los futbolistas volverán a practicar este martes en pequeños grupos, y con la meta de reiniciar la competición en junio.

«El primer paso ha sido acordado en consulta con los jugadores, los entrenadores, los doctores de la Premier League, expertos independientes y el Gobierno».

Premier League Shareholders today voted unanimously to return to small group training from Tuesday afternoon – the first step towards restarting the Premier League, when safe to do so

— Premier League (@premierleague) May 18, 2020