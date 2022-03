A pesar e haber jugado tan solo 30 minutos en los últimos tres meses, ‘Chacho’ Coudet, entrenador del Celta de Vigo, se mostró sorprendido porque la selección mexicana no convocó a Orbelín Pineda de cara a los partidos contra Estados Unidos, Honduras y El Salvador.

«El caso de Orbelin quizás es más distante, desconozco más o quizás no ha tenido tantos minutos, en el último partido de selección no tuvo participación, a veces uno tiene una tendencia. Igualmente yo pensé que iba a ser convocado, pero, en lineas generales, si miramos para ver si está o no está quiere decir que tienen nivel para poder estar, después hay un entrenador que tiene veinte y pico de jugadores para tomas una decisión y solo en su cabeza por qué elige los que elige».