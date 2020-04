Equipo de la MLS ejecuta despidos de empleados

La MLS al igual que los EEUU se han visto afectados por pandemia del coronavirus, además del deceso de más 11 mil personas, los equipos profesionales de fútbol se han visto obligados a hacer recortes de salarios para paliar el impacto que ha dejado el parón de la liga.

Una medida más drástica tuvo que tomar Real Salt Lake, que anunció despidos de algunos empleados y reducción justificada de salarios.

“Como resultado, nos vemos obligados a adaptar y alinear nuestra fuerza laboral adecuadamente para enfrentar estos nuevos desafíos y circunstancias difíciles”, comunicó el Salt Lake en un comunicado.

El tren directivo del club también rebajó sus sueldos para hacer un equilibrio en la finanzas de cara al reinicio de la competición, cuando así las condiciones lo permitan.

“Esto requerirá una reducción en el salario para todos los ejecutivos y el personal, así como una disminución en los niveles de personal en toda la organización, lo que incluye una licencia de algunos de los miembros de nuestro personal”, añadió.

De momento, la liga extendió la suspensión por ocho semanas más, hasta el 24 de abril, para respetar el pedido de confinamiento establecido por el gobierno norteamericano.

Help flatten the curve so soccer can return. ⚽️ pic.twitter.com/ocmAR9MhQX

— Real Salt Lake (@realsaltlake) April 1, 2020