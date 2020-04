La Eredivisie habría sido pospuesta por parte del Gobierno de Holanda, tras haber anunciado que quedan prohibidos los eventos deportivos en el país.

La información fue dada a conocer por el primer ministro de los Países Bajos, Mark Rutte, manifestó en rueda de prensa que la medida, que también atañe a los deportes sin público, queda establecida hasta el 1 de septiembre.

Esta decisión del Gobierno holandés contrasta con la que quería la Federación Holandesa de Fútbol, que tenía planeado retomar las prácticas en el mes de mayo para retomar los partidos en junio.

No obstante, la propia liga estaría de acuerdo con el gobierno de su país y finalizar la temporada, pero en un comunicado oficial manifiesta que primero deberán consultar la medida con la UEFA.

«Que los eventos que requieren un permiso permanezcan prohibidos hasta el 1 de septiembre crea claridad. Hasta entonces, no se juega fútbol profesional, incluso sin público. Como resultado, la junta de fútbol profesional, que se trata formalmente de eso, tiene la intención de no seguir jugando la liga 19/20. Basado en la decisión del gobierno de hoy, el KNVB (Federación holandesa) consultará con la UEFA. Después de lo cual se toma la decisión. El viernes, los clubes y otras partes involucradas se reunirán para discutir las consecuencias».

UPDATE:

❌ Geen betaald voetbal tot 1 september

🏟️ @KNVB gaat in overleg met UEFA over het stoppen van seizoen 19/20

📅 Vrijdag gesprek met KNVB, clubs en andere betrokkenen over consequenties daarvan

