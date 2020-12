«Eres un filtrador»: La dura acusación de Koeman a Riqui Puig

Ronald Koeman no deja de generar polémica desde que llegó al Barcelona, y su evidente ensañamiento contra Riqui Puig parece que no frenará debido a las reciente acusaciones del entrenador contra el centrocampista.

El diario El País reveló este domingo una información donde el estratega holandés criticó la actitud del español frente a todo el vestuario y lo acusó de ser un filtrador de información a la prensa.

«Tú eres un filtrador».

#FCB 🔵🔴 😨 Desvelan cómo fue la bronca pública entre Koeman y Riqui en el vestuario: «Tú eres un filtrador», le dijo el holandés al canteranohttps://t.co/KQ1jrva80p — Diario SPORT (@sport) December 13, 2020

Tal como señala la fuente, a Koeman le molestó el hecho de que se hiciera público tan rápido que él no iba a contar con Riqui Puig para esta temporada, por tal motivo lo mandó a la grada en la presentación del Joan Gamper y arremetió contra él ante sus compañeros por hacer pública su conversación.

Según asegura El País, parte del vestuario celebró la valentía del nuevo entrenador, pues a muchos no le convence la actitud del canterano, mientras que otros jugadores en cambio no entendieron que no tuviera la misma actitud crítica con Luis Suárez cuando se hizo pública la llamada telefónica entre ambos, donde Koeman le comunicó al uruguayo que lo mejor sería que buscase equipo porque no entraba en sus planes de equipo.