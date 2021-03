Eric García jugará en el FC Barcelona, según Guardiola

El entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, admitió en una rueda de prensa que el futbolista Eric García para que jugará en el FC Barcelona para la temporada 2021/22.

«El Barcelona no compra jugadores normales, lo quieren porque es un jugador ‘top'», aseguró el DT catalán.

Guardiola, quien dijo que García es como “un hijo para él”, declaró que tiene mucho potencial como defensor.

“La temporada pasada después del confinamiento fue nuestro mejor defensa central. No cometió ningún error, ni uno solo», comentó.

El defensor, de 20 años, apenas vive su segunda campaña con el primer equipo del City, donde suma: 16 compromisos en Premier League, 18 en Copa locales y 12 en competiciones internacionales.

🗣️ Guardiola: «Eric García es como un hijo. La temporada pasada era un joven y tras el confinamiento fue nuestro mejor defensor central. Jugará en Barcelona y no es un futbolista promedio, es top. No estuvo convocado los últimos 2 partidos y eso me rompió el corazón». pic.twitter.com/2UVicmbidi

