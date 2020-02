Erick Gutiérrez se sinceró sobre el PSV: Ha sido muy complicado

Erick Gutiérrez fue muy franco sobre el mal momento que atraviesa en la Eredivisie donde milita con el PSV Eindhoven, pues no ha tenido regularidad y lo han atacado las lesiones. «Mi llegada ha sido muy complicada», se confesó en una entrevista a TUDN.

El volante aseguró que su permanencia con los granjeros «no ha sido lo que esperé, ya voy a cumplir dos años acá y sigo intentando ganarme un lugar, sé que ahora el equipo no vive un buen momento», sin embargo, aclaró que sigue luchando para conseguirlo y ganarse la confianza del estratega.

«La confianza que te da el director técnico también tiene que ver mucho y yo no corrí con tanta suerte, llegué a un equipo donde ya estaba avanzado el torneo, estuve a punto de salir, pero decidí quedarme, sé que puedo dar más, pero es difícil el no jugar, pues no puedes demostrar nada», explicó.