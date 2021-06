Eriksen fue dado de alta y abandonó el hospital

Casi una semana después de aquel fatídico accidente que sufrió en pleno partido, Christian Eriksen finalmente fue dado de alta y podrá abandonar el hospital.

El mediocampista fue llevado al Rigshospitalet de Copenhague desde el sábado pasado, donde fue traslado luego de sufrir un paro cardíaco y ser reanimado en el mismo engramado donde estuvo muerto por unos minutos en el Dinamarca-Finlandia.

Desde ese día su estado de salud fue mejorando progresivamente hasta el viernes. Un día antes tuvo que ser operado para colocarle un desfibrilador interno, una cirugía habitual tras sufrir un paro cardíaco.

Tras eso, la propia Federación de Dinamarca confirmó que su jugador recibió el alta médica y por eso salió del hospital para recuperarse en su casa.

«Christian Eriksen ha pasado por una operación de forma exitosa y ha sido dado de alta del Rigshospitalet. Este viernes también ha sido visitado por el equipo nacional en Helsingor y, desde ahí, se marchará a casa para pasar tiempo con su familia», indica el comunicado.

Christian Eriksen has been discharged from the hospital. More here ⬇️#ForDanmark pic.twitter.com/jzF338XiC1

— DBU – En Del Af Noget Større (@DBUfodbold) June 18, 2021