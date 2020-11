«Es el régimen del terror»: Exagente de Griezmann asegura que Messi nunca quiso al francés

Siempre se ha hablado sobre el poder que tiene Lionel Messi dentro de las decisiones del Barcelona, llegando a tal punto de que no estaba de acuerdo con la llegada de Antoine Griezmann, así lo aseguró Éric Olhats, exrepresentante del francés.

En declaraciones a France Football, el agente recalcó que cree que el argentino no se ha portado de la mejor manera con el galo desde su llegada al conjunto azulgrana.

«Antoine (Griezmann) llegó a un club con graves problemas donde Messi lo controla todo. Es a la vez emperador y monarca y no vio la llegada de Antoine con buenos ojos (…) Su actitud ha sido deplorable, se lo ha hecho sentir (su disgusto). Siempre he escuchado a Antoine decir que no tenía problemas con Messi, pero nunca al revés».