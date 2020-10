«Es lo último que nos faltaba»: Klopp habló sobre la lesión de Fabinho

Jürgen Klopp habló sobre la lesión de su central Fabinho, quien se lesionó a la media hora del partido conta el FC Midtjylland por la Champions League y reprochó totalmente este hecho.

Fabinho actuaba como central debido a que Virgil Van Dijk y Joel Matip se habían lesionado. El brasileño tuvo que ser sustituido por Rhys Williams, un canterano de 19 años.

We are waiting to discover the extent of the injury @_fabinhotavares sustained during tonight’s win.

— Liverpool FC (@LFC) October 27, 2020